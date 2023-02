Chivasso, dal 4 febbraio Palazzo Einaudi ospita la mostra fotografica “Attraverso l’immagine. noi siamo, io sono"

Sabato 4 febbraio, alle ore 11, il noto fotogiornalista torinese Max Ferrero inaugurerà a Chivasso la rassegna fotografica “Attraverso l’immagine. noi siamo, io sono", realizzata dai ragazzi dei centri giovani comunali Gong e l’Isola nel Quartiere, che hanno seguito il suo corso Fotolab.

Il laboratorio si è tenuto lo scorso autunno per un totale di 6 incontri. Nella galleria “Demetrio Cosola”, a Palazzo Einaudi, la rassegna promossa dal Comune di Chivasso rimarrà aperta al pubblico dal mercoledì al sabato, con ingresso gratuito, fino a sabato 18 febbraio.

Gli orari del mercoledì vanno dalle ore 10 alle 13 del mattino, e dalle 16 alle 19 del pomeriggio. Giovedì e venerdì l’apertura sarà solo pomeridiana dalle ore 16 alle 19, mentre di sabato la mostra si potrà visitare dalle ore 10 alle 13, e dalle 15 alle 19.

I giovani partecipanti hanno tentato di esprimere concetti molto più profondi dei soggetti inquadrati; girando con una fotocamera hanno descritto come e chi si sentono, sia come individui sia come gruppo di coetanei. Il pensiero si è combinato alla realtà di tutti i giorni facendo scaturire un istante di pura creazione.

Le cornici delle fotografie sono state create dai ragazzi dei centri giovani in collaborazione con il Ludobus Valdocco e gli operatori dei centri. Per la realizzazione sono state recuperate assi di legno da vecchi bancali.