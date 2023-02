Domenica a Ivrea il primo grande evento del Carnevale 2023

Manca sempre meno al Carnevale di Ivrea, fitti sono i preparativi e l’emozione è sempre più palpabile. La terzultima domenica, come da tradizione, vedrà protagonisti i piccoli Abbà con la prima Alzata. Ma la giornata sarà come sempre scandita da molti appuntamenti che gli eporediesi e gli amanti del Carnevale attendono con gioia.

Già dalle 9 del mattino ci sarà la distribuzione dei fagioli grassi presso le Fagiolate di Bellavista e San Giovanni. Alle 10.40 il Sostituto prenderà in consegna dal Gran Cancelliere il Libro dei Verbali sul quale dovranno essere annotati tutti gli accadimenti del Carnevale e, a seguire, in piazza di Città si svolgerà la Prise du Drapeau, l’antica cerimonia militare della consegna della bandiera all’Alfiere dello Stato Maggiore.

Il pomeriggio sarà dedicato alle Alzate, l’antica cerimonia di nomina e presentazione alla città dei rappresentanti delle Parrocchie. Questo rituale vede il Generale, accompagnato dal suo Stato Maggiore, dal Sostituto Gran Cancelliere e dagli Aiutanti di Campo, recarsi nell’abitazione dell’Abbà dove viene data lettura del verbale di proclamazione; negli istanti successivi il piccolo viene alzato, cioè fisicamente sollevato e mostrato alla folla, dal balcone della sua abitazione, mentre Pifferi e Tamburi suonano in suo onore e il Generale saluta militarmente. Al termine, il verbale viene firmato dall’Abbà, dai genitori e dal Generale.

Impersonati da bambini, gli Abbà sono due per ognuna delle cinque parrocchie della città. Quest’anno a ricoprire questo emozionante ruolo nel pomeriggio di domenica 5 febbraio saranno: Gaia Scaturro per la parrocchia di S. Grato; Jacopo Giacobbe Grijuela per la parrocchia di S. Maurizio; Riccardo Caglioti per la parrocchia di S. Ulderico; Dante Scalamonti per la parrocchia di S. Lorenzo e, infine, Nicholas Barbato per la parrocchia di S. Salvatore. A chiudere la giornata la Generala in piazza Città alle 17.30.

storicocarnevaleivrea.it