Cgil Piemonte, si procede in continuità: confermato Giorgio Airaudo segretario

Confermato Giorgio Airaudo alla guida della Cgil Piemonte. L'elezione è arrivata oggi al termine del dodicesimo Congresso Regionale, che si è tenuto al Teatro Concordia di Venaria. Airaudo ha ottenuto una vasta maggioranza, meritando 101 voti su 139, con una percentuale del 72%.



Airaudo, 62 anni, nel 2001 è eletto segretario della Fiom provinciale torinese. Nel 2010 entra nella segreteria nazionale dell'organizzazione, nel 2013 viene eletto alla Camera dei Deputati. Dal 2020 al 2022 segretario generale della Fiom Piemonte, da gennaio 2022 segretario generale Cgil Piemonte.



“Per me – ha detto Airaudo poco dopo la riconferma - è un onore proseguire questo incarico, questi 12 mesi sono stati un’esperienza intensa e importante. Più importante ancora è ciò che faremo con le lavoratrici ed i lavoratori: contrasto alla precarietà, riduzione d’orario, una grande battaglia per ricostruire la sanità e l’assistenza pubblica per i cittadini e le cittadine piemontesi e per gli anziani. Metteremo un impegno particolare per impedire che aumentino le morti sul lavoro, dobbiamo azzerarle: bisogna arrivare a contare i giorni in cui non ci sono i morti, e non il contrario. Ovviamente continueremo a mobilitarci per fermare la guerra, il 24 febbraio saremo in tutte le piazze piemontesi, insieme al movimento europeo contro la guerra, perché la guerra andava fermata ieri, e va fermata adesso.”