Gli studenti dell’Einstein in corteo in via Bologna: “Questo sistema ci fa schifo” [VIDEO e FOTO]

Gli studenti dell’Einstein in corteo in via Bologna: “Questo sistema ci fa schifo”

Si è sciolta con un corteo per via Bologna l’occupazione del liceo Einstein. Sono una cinquantina gli studenti che hanno dato vita a una manifestazione che dalla scuola di via Bologna si è snodata fino al liceo di via Pacini.

Traffico paralizzato in via Bologna

Paralizzato il traffico in via Bologna, chiusa ai mezzi privati in entrambe le direzioni e con i pullman deviati. “L’alternanza scuola-lavoro ci fa schifo. I morti degli scorsi mesi lo testimoniano: questo sistema non funziona e ci fa schifo” hanno urlato i ragazzi al megafono.

Gli studenti, che per cinque giorni hanno dato vita a laboratori e iniziative all’interno dell’istituto occupato, hanno percorso a piedi tutta la strada fino all’altra scuola (non occupata) dell’istituto comprensivo.

Chiusura con un'assemblea al giardino Saragat

La protesta che si conclude oggi è solo l’ultima in ordine temporale di “un percorso di lotta iniziato lo scorso anno” quando 10.000 ragazzi scesero in piazza ed una parte di loro assaltò la sede torinese di Confindustria.

Il corteo si è concluso con un’assemblea pubblica al giardino Saragat, alle spalle dell’edificio di via Pacini.