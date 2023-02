Mauro Glorioso è sveglio: lo studente colpito in testa dalla bici esce dal coma farmacologico

Mauro Glorioso, lo studente di medicina 23enne colpito in testa da una bici a pedalata assistita mentre era in coda al locale The Beach ai murazzi, è uscito dal coma farmacologico. Il giovane è stato subito ricoverato in terapia intensiva al Cto dopo essere stato ferito dal mezzo da 15 chili, lanciato dalla balaustra di piazza Vittorio Veneto.

L’aggressione è avvenuta 13 giorni fa e le indagini dei Carabinieri per identificare i responsabili continuano senza sosta. Il 23enne intanto è sveglio e vigile a quanto fanno sapere fonti ospedaliere, ma resta attaccato alla ventilazione meccanica per respirare. La prognosi dei medici è di 180 giorni, ma sarà necessario ancora un mese per capire i danni soprattutto alle vertebre cervicali.

Nel corso degli ultimi giorni sono state tante le iniziative messe in campo dagli amici per chiedere di fornire informazioni che aiutassero le indagini, come l’affissione degli striscioni in zona Gran Madre.