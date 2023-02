Il Servizio Civile? Una scelta di vita: Vol.To propone 248 progetti in Piemonte [VIDEOINTERVISTA]

“Il Servizio Civile? E’ un’esperienza che tutti i giovani dovrebbero fare”. Bastano queste parole pronunciate da Andrea Scarselli, psicologa, per descrivere l’importanza di quella che, nei fatti, è una vera e propria scelta di vita.

Servizio civile esperienza di vita

Il servizio civile è un’esperienza rivolta ai ragazzi d’età compresa tra i 18 e i 28 anni e rappresenta un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. Vol.To, Centro Servizi per il Volontariato, è uno degli enti accreditati presso l’Ufficio Nazionale per la gestione dei progetti di Servizio Civile e, attraverso una rete di 126 enti e 238 sedi di attuazione dislocate in Piemonte, offre su tutto il territorio regionale ben 248 progetti.

Il bando 2023 scade il 10 febbraio

Il bando 2022/2023 scadrà il 10 febbraio alle ore 14. “Per candidarsi è necessario andare sulla piattaforma disposta dal dipartimento, accedere con lo spid e indicare il progetto selezionato” spiega la dottoressa Scarselli.

Ma perché scegliere di fare il Servizio Civile? “Si tratta di un’esperienza formativa, sia dal punto di vista professionale che personale e di crescita”. Ma non solo. “E’ anche un’ esperienza che definiamo semi lavorativa, in quanto è previsto un rimborso spese di 444,30 euro al mese e si è seguiti durante tutto l’anno da un tutor che accompagna i giovani, che possono cosi portare la loro creatività all’interno degli enti”.

Vol.To accompagna nel mondo del lavoro

I ragazzi che sceglieranno di fare servizio civile con Vol.To avranno la possibilità di certificare le competenze sviluppate nei 12 mesi di servizio, di seguire un percorso di tutoraggio e di accompagnamento nel mondo del lavoro. “Ospitiamo giovani che hanno minori opportunità, che hanno un Isee basso, una disabilità psichica o che attraversano una situazione di temporanea fragilità” racconta Scarselli.

Dall'assistenza all'educazione alla tutela dei diritti

I progetti che Vol.To offre come ente capofila sono tantissimi e spaziano dall’ambito dell’assistenza a quello educativo, passando per la promozione dei diritti. “Abbiamo un percorso che si svolge qui dentro Vol.To che si chiama Be Different e consente ai giovani che ne prenderanno parte di fare educazione civica nelle scuole superiori di Torino”. Il progetto fa riferimento agli obiettivi 4 e 16 dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Vol.To è alla ricerca di 4 figure (un posto riservato a un giovane con Isee basso) da inserire presso la sede di via Giolitti 21.

Tanti motivi per i quali scegliere di iscriversi al Servizio Civile. Una scelta di vita, supportata da Vol.To.