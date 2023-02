Niente premio di risultato: scioperano i softwaristi di Spindox anche nelle sedi di Torino e Ivrea

Sciopero per ottenere il premio di risultato: succede (anche) a Torino e Ivrea , nelle sedi locali di Spindox . A incrociare le braccia, nella giornata di ieri, sono stati i softwaristi riuniti nel coordinamento Fim Cisl e Fiom Cgil , che rappresenta anche le realtà che operano su scala nazionale a Milano, Roma, Firenze, Cagliari, Bari, Modena, Salerno e Trento. I sindacati definiscono "massiccia" l'adesione in tutte le sedi, a fronte della richiesta di istituire il Premio di Risultato e supportare i lavoratori che stanno

subendo l’impennata inflazionistica. Richiesta negata dall'azienda, che è quotata alla borsa di Milano e si occupa di consulenza e produzione software e intelligenza artificiale.



I dipendenti sono oltre 1000 e accusano Spindox di aver "disatteso l’impegno preso a marzo 2022 di discutere il Premio di Risultato e negato qualsiasi tipo di intervento economico a beneficio dei lavoratori e delle lavoratrici, neanche in buoni benzina o welfare per far fronte all’inflazione galoppante".