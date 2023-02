Protesta per il freddo davanti al Galileo Ferraris di Settimo, è polemica: "Prendiamo le distanze dalla protesta del Blocco studentesco"

"Prendiamo le distanze da quello che è avvenuto la mattina del 2 febbraio davanti alla sede principale". Con poche stringate parole Ilaria Minniti, insieme ad Alessia Grimaldi e Luca Bonomo, in qualità di rappresentanti d'istituto dell'istituto Galileo Ferraris di Settimo Torinese, commentano quanto accaduto giovedì presso la loro scuola.



Una protesta, infatti, era stata messa in atto da alcuni attivisti del Blocco studentesco per protestare contro lo scarso riscaldamento denunciato all'interno dell'istituto. Una manifestazione dal colore politico che non è stata condivisa, dunque.