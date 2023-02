Settimo, protesta del Blocco Studentesco per i riscaldamenti spenti all'IIS G. Ferraris

" Questa mattina - dichiara il responsabile locale del Blocco Studentesco - abbiamo voluto dare la nostra solidarietà ai ragazzi del Galileo Ferraris, dopo le numerose segnalazioni ricevute per via dei riscaldamenti spenti dall'inizio dell'inverno ".

" A rimetterci - continua la nota - sono nuovamente gli studenti, che per poter seguire le lezioni sono costretti ad indossare abbigliamento termico e giubotti, mentre le istituzioni stanno a guardare le conseguenze dei loro tagli all'istruzione pubblica inermi, pensando che le soluzioni gli piovano dal cielo e anzi annunciando che per tutto l'anno scolastico rimarranno spenti ".

"In queste condizioni gli studenti del Ferraris non possono continuare a stare - conclude la nota del Blocco Studentesco - quindi quest'oggi abbiamo esortato gli studenti che se la fossero sentita, a non entrare nelle proprie aule, in segno di protesta e per far si che le istituzioni aprano finalmente gli occhi".