Civich sempre più vecchi: a Torino oltre mille agenti over 50. Pentenero: "Servono rinforzi, ma reggiamo"

A Torino solo il 15% dei Civich ha meno di 40 anni. Su 1.466 agenti di Polizia Municipale, appena 217 sono sotto le quattro decadi. E si alza l'asticella dell'età, il quadro non cambia, anzi peggiora. A fornire i numeri il comandante dei Vigili di Torino Roberto Mangiardi, intervenuto questa mattina in commissione per presentare le attività del corpo.

Ben 1.085 over 50