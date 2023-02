La vincita alla lotteria tedesca che cambia la vita a un uomo

Un uomo turco, identificato solo con il suo nome, Kürşat Y., ha vinto quasi 10 milioni di euro nell'ultima lotteria tedesca, con un biglietto che aveva dimenticato di avere.

Kürşat si è trasferito a Dortmund, la terza città più grande della Renania Settentrionale-Vestfalia dopo Colonia e Düsseldorf e l'ottava città più grande della Germania con quasi 600.000 abitanti, con la sua famiglia quando aveva 12 anni. Ha iniziato a lavorare come apprendista in un'officina meccanica, poi è diventato gruista e da allora lavora presso l'azienda tedesca ThyssenKrupp. "Ho rattristato la mia famiglia molte volte. Ma ora possono vivere comodamente senza preoccupazioni finanziarie", ha detto Kürşat, sottolineando che la prima cosa che ha fatto dopo essere diventato milionario è stata correre dalla sua famiglia in un attimo.

"I milioni non mi cambieranno. Mi ricordo da dove vengo", ha dichiarato Kürşat, soprannominato "Chico" dagli amici, poco dopo aver controllato i risultati della lotteria 6AUS49 e aver appreso di essere il vincitore di milioni di euro, cambiando la sua vita per sempre.

Secondo la Bild, "Chico" era un assiduo "giocatore di lotto". Tuttavia, il premio più alto che ha ottenuto fino ad oggi è stato di 3.000 euro. La sua vita è cambiata il 24 settembre, quando ha vinto un totale di 9,927 milioni di euro alla lotteria, con un biglietto pagato 139 euro due giorni prima dell'estrazione.

Lasciando il biglietto in un cassetto e dimenticando l'estrazione, Kürşat è andato avanti con la sua vita. Si è ricordato dell'esistenza del biglietto quando ha saputo dai suoi amici che il vincitore della lotteria era di Dortmund. Correndo a casa sua per guardare il biglietto e i numeri vincenti, ha scoperto che da quel momento era diventato milionario. "Ho chiamato direttamente il mio capo e ho detto: 'Sono ricco' e mi sono licenziato", ha raccontato e ha proseguito: "Poi ho comprato una Ferrari e una Porsche".

Quando gli è stato chiesto se l'ambiente che lo circondava fosse cambiato, ha subito risposto: "Sì". "Ho avuto molti amici intorno a me all'improvviso. Molti mi chiedevano soldi. Tuttavia, ricordo esattamente quelli che mi sono stati vicini nei momenti difficili. Il denaro non mi cambierà", ha promesso.

L'ex impiegato, oggi benestante, è sicuro di sé. I suoi familiari gli hanno consigliato di non parlare della lotteria, ma lui non li ha ascoltati. "Voglio che tutti sappiano che sono ricco. Per questo ho accettato questa intervista" e ha aggiunto: "Non mi interessa. I soldi sono in mani sicure. Posso gestire il nuovo me stesso".