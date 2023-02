A Santena si preferiscono le figurine degli sportivi locali a quelle dei calciatori Panini

"È un progetto a cui tenevamo molto - spiega Cristian Barbini, assessore agli impianti sportivi di Santena - In prima battuta perché non è un costo per le associazioni, ma una vetrina aggiuntiva per farsi pubblicità, tant'è che ogni associazione ha avuto lo spazio per un breve cenno della propria storia. Come Amministrazione crediamo moltissimo nell'educazione sportiva che insieme a quella scolastica e della famiglia sono alle base per una buona crescita dei nostri ragazzi".