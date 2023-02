Carmagnola, tutti pronti per tornare ad apprezzare la bellezza del Theatrum Sabaudiae

La preziosa copia del Theatrum Sabaudiae in possesso del Comune di Carmagnola sarà presto riportato all’antico splendore e alla fruizione del pubblico.

Il Comune ha partecipato infatti lo scorso anno al bando della Fondazione CRT “Restauri Cantieri diffusi CRT” candidando a finanziamento il restauro dell’antica opera. Il progetto è stato approvato, Fondazione CRT ha assegnato al Comune una quota di cofinanziamento dei restauri pari a 2.000 €.

L'opera Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis, Pedemontii Principis, Cypri Regis nella prima edizione stampata ad Amsterdam nel 1682 posseduta dalla Biblioteca è suddivisa in due tomi. Commissionati dal re Carlo Emanuele II ai più insigni artisti dell'epoca per celebrare la grandezza del proprio Regno, i volumi in formato in-folio contengono 145 incisioni che rappresentano mappe e vedute aeree delle principali città dei possedimenti dei Savoia.

L'operazione di restauro si rende necessaria per interrompere il processo di imbrunimento delle carte e si propone di riportare l'opera all'antico splendore per permetterne la fruizione, in apposito contesto, da parte di studiosi e di tutta la cittadinanza.

Lo scopo del progetto è, infatti duplice: da una parte valorizzare e mettere a disposizione della comunità scientifica quest'opera di spicco all'interno del patrimonio antico posseduto dalla Biblioteca Rayneri-Berti, dall'altra creare nuove forme di comunicazione e divulgazione rivolte a un target più vasto e variegato, tra cui scuole e cittadinanza.

“La copia del Theatrum Sabaudiae posseduta dalla Città rappresenta un pezzo di inestimabile valore storico e artistico. Il restauro permetterà di riportarlo all’antico splendore e di permetterne nuovamente la fruizione sia al pubblico degli studiosi, sia ad un pubblico più vasto, che potrà riscoprirne la bellezza”, dice Il vicesindaco e assessore alla Cultura, Alessandro Cammarata.