Tre rapine stamattina a Torino: c'è un'unica banda dietro a tutto?

C'è una banda dietro alla triplice rapina avvenuta nella mattina di oggi, martedì 7 febbraio, a Tirino, nello spazio di poche ore? Gli inquirenti non escludono alcuna pista, intanto i carabinieri stanno lavorando per ricostruire quanto successo a breve distanza prima in un bar, poi in una tabaccheria e infine in un ufficio postale.

Prima un bar, poi una caffetteria e infine l'ufficio postale

La prima rapina è avvenuta in viale Thovez, poco prima delle 8, dove due malviventi a volto coperto, di cui uno armato di pistola sono entrati in una caffetteria per rapinarla. La tabaccheria invece è stata colpita poco dopo in via Ventimiglia. Anche qui i rapinatori, secondo una prima ricostruzione, erano in due e armati.

Indagano i carabinieri

Erano invece in tre i rapinatori di un ufficio postale in corso Siracusa. Le immagini delle telecamere potrebbero fornire indizi utili alle indagini, anche se i malviventi hanno sempre agito a volto coperto.