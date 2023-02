Dalle manutenzioni della strade al piano regolatore, la tecnologia del Politecnico per migliorare Torino

"Digital twin" per strade e verde

" Partiremo - ha spiegato il primo cittadino - dal "digital twin", che è il rilievo digitale della città di Torino, sviluppato dal dipartimento del Politecnico. Questo verrà utilizzato per una serie di azioni che vogliamo mettere in campo, a partire dal piano manutenzioni stradali e del verde, così come lo sviluppo del nuovo piano regolatore ". Potenziali esempi di quello che potrà essere realizzato, sviluppando nel corso del triennio accordi attuativi nei diversi ambiti.

Master per aggiornamento tecnologico PA

A seconda delle azioni sviluppate di volta in volta, verrà definito un piano finanziario specifico. "La Città - ha concluso Lo Russo - ha un vantaggio derivante dalle competenze del Politecnico, così come l'università può avere uno studio tarato su una grande realtà come Torino". Il Rettore del Politecnico Saracco ha lanciato l'idea di avviare un master "per l'aggiornamento tecnologico della pubblica amministrazione".

Il banco di prova potrebbe essere il Comune di Torino. "Un primo passo - ha sottolineato Saracco - che si può poi espandere a livello nazionale".