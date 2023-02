Teatro, Concentrica apre le porte delle scuole anche di sera: due spettacoli pluripremiati in scena all'Avogadro

Le scuole aprono le loro porte al teatro, coinvolgendo i ragazzi. Il 9 e 10 febbraio torna infatti Concentrica Open School, progetto sperimentale di formazione e orientamento voluto fortemente dal Teatro della Caduta che porta la firma di Lorena Senestro e Massimo Betti Merlin, in collaborazione con TOOL – Torino Open Lab e il contributo della Compagnia di San Paolo.

In scena due testi pluripremiati: come da tradizione ad aprire la rassegna giovedì 9 febbraio è il Premio Inbox, che nel 2022 è andato a "Questa Splendida Non Belligeranza" di Marco Ceccotti (con Giordano Domenico Agrusta, Luca Di Capua, Simona Oppedisano), seguito la sera dopo, venerdì 10 febbraio, da "Preferisco il rumore del mare", vincitore del Premio Emergenze Artistiche - Strabismi Festival 2022 e della Menzione Speciale Borsa Teatrale Anna Pancirolli 2022.

Gli spettacoli sono aperti al pubblico, ma la particolarità è la location: caratteristica di Concentrica è infatti il coinvolgimento delle scuole e degli studenti. In questo caso ad aprire le sue porte è l'IIS Avogadro, per il terzo anno protagonista della rassegna (che invece è al suo quarto anno) e che segue le esperienze al Convitto Umberto I e al Liceo Berti.

"L'idea - ci spiegano Lorena Senestro e Massimo Betti Merlin - è aprire agli spettatori le porte degli istituti professionali e dei licei torinesi con aperitivi, tour guidati della scuola e spettacoli teatrali. Agli studenti il compito di organizzare gli eventi e seguirne tutte le fasi di comunicazione e preparazione".

Gli alunni diventano i veri protagonisti dell'intero percorso e adottano l'iniziativa aderendo ai laboratori pratici di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), che aprono uno spaccato sul mondo delle professioni lavorative culturali, spesso a loro sconosciute.

Chi sono i ragazzi coinvolti e cosa faranno?

"Quest'anno abbiamo coinvolto due classi, due terze del Liceo Scientifico di Scienze Applicate: una sarà protagonista giovedì sera, l'altra venerdì. Gli studenti accompagneranno il pubblico prima degli spettacoli in un tour guidato nella loro scuola, si occuperanno dell'accoglienza e della biglietteria. Al termine delle rappresentazioni, faranno un'intervista-dibattito con gli attori e intervisteranno gli spettatori. Ma già in questi giorni hanno fatto post per Instagram e tiktok per pubblicizzare l'evento e si sono occupati della comunicazione. Per noi l'importante è mettere al centro i ragazzi, ancora più del teatro".

Gli obiettivi del progetto?

"Il percorso formativo, che è quello dell'organizzazione di eventi non soltanto teatrali, ha come fine di preparare i ragazzi su temi che non sono le materie di studio a cui sono abituati. L'obiettivo è perciò l'orientamento. Tanti dei mestieri che faranno questi ragazzi adesso non esistono ancora: noi li spiazziamo un po', per ampliare il loro sguardo".

Che pubblico vi aspettate?

"Innanzitutto sono spettacoli aperti a tutti, non solo ai ragazzi e alle loro famiglie. Quindi invitiamo a vederci il pubblico di ogni età. A noi piacerebbe che a sentirsi coinvolti fossero in particolare gli abitanti del quartiere perché l'idea è di una scuola aperta, luogo di cultura e scambio 24 ore su 24 e non soltanto nelle ore di lezione".

GLI SPETTACOLI

QUESTA SPLENDIDA NON BELLIGERANZA è una commedia moderata sul devastante quieto vivere. I tre protagonisti sono una madre, un padre e il loro figlio Luigi, le cui giornate sono un susseguirsi di abitudini rassicuranti, piccoli rimpianti, sogni rimandati, traumi ricercati e insalate poco condite. Vorrebbero odiarsi, non molto, quel tanto che basta per essere persone normali, ma è difficile odiarsi per chi non è mai riuscito a dirsi neanche un "ti voglio bene". I tre vivono in uno stato di tranquillità e pace che li sta distruggendo, in un'esistenza fondata sul non detto, sul non fatto, sul non essere abbastanza, sul non sapersi, sul non riuscire. Poi un giorno, per fortuna arriva la guerra.

10 FEBBRAIO 2023 ore 19,30 - I.I.S. Avogadro, Torino

PREFERISCO IL RUMORE DEL MARE

I BALT portano una riflessione sulla nostra società, nella quale il mondo del lavoro fa parte da sempre, fin da bambini, quando una delle prime domande era: "Che lavoro vuoi fare da grande?". Siamo cresciuti con la promessa di ottenere successo in proporzione al nostro impegno. Chi non sta nelle logiche dell’efficienza è destinato a vivere con una spada perennemente puntata sul capo, da se stesso in primis. Uno spettacolo in cui gli interventi sonori si mettono in dialogo con l’azione e con la parola, aprendo uno spazio d’indagine nel rapporto tra pieno e vuoto, silenzio e caos, velocità e stasi. Il suono è ciò da cui prende avvio l'azione e ciò che può interromperla.

10 FEBBRAIO 2023 ore 19.30 - I.I.S Avogadro, Torino