Costo noleggio autoscala: spese e costi

Prima o poi arriva per tutti un momento nella vita in cui si sente la necessità di cambiare o di trasferirsi in un'altra città. Quando si tratta di traslochi è sempre un'impresa. Ci si trova spesso a dover fare i conti con i piani alti, assenza di scale ampie che permettono il trasporto in sicurezza dei nostri mobili o peggio la totale mancanza di un ascensore.

Esistono varie soluzioni che ci permettono di poter lavorare in sicurezza, a varie altezze. Se stai cercando un autoscala e non pensi di utilizzarla molto, se necessiti di utilizzarla per piccoli lavori e per poco tempo, sia in un cantiere che per la ristrutturazione di qualsiasi palazzo o semplicemente un trasloco, devi essere sicuro della tua scelta.

Qual'è il costo di un autoscala? Bisogna prendere in considerazione vari fattori: che differenza di costo c'è tra un autoscala usata e una nuova? quanto costa la sua manutenzione? quali spese comporta? Sicuramente l'acquisto di una nuova auto scala sarà meno soggetta ad usura e può durare di più nel corso del tempo. Dall'altra parte un autoscala usata può fare risparmiare denaro ma avrà un costo maggiore per via della sua manutenzione.

Il consiglio migliore è sempre quello di affidarsi a professionisti in questo campo. Dopo un attento sopralluogo gratuito effettuato da un tecnico per verificare le condizioni del luogo in cui effettuare il lavoro, si avrà un preventivo dei costi. Questo permette di evitare qualsiasi tipo di procedure burocratiche noiose, e ci permette di svolgere i nostri lavori senza troppe preoccupazioni.

Spese e costi

Il costo per il noleggio di un'autoscala potrà sicuramente cambiare a seconda della durata del noleggio, del tipo di autoscala che andremo a scegliere, del luogo in cui avverrà lo svolgimento dei lavori e della disponibilità in base ai periodi del’anno.

A grandi linee, si può dire che il costo standard per il noleggio di un'autoscala giornaliera può oscillare tra i 250-500 €, mentre per un noleggio settimanale può essere compreso tra 1000-2000 €. Tuttavia, il costo può cambiare. Può essere molto più elevato per le autoscale di grandi dimensioni o con particolari caratteristiche e funzionalità.

Ad ogni modo, è sempre meglio chiedere un preventivo alle aziende professioniste di noleggio per avere un'idea chiara e precisa del costo per il noleggio dell'autoscala.

Per il noleggio di un autoscala i professionisti del settore devono richiedere alcuni documenti tra cui: documento di identità del cliente, come una carta d'identità, una patente o passaporto, un documento di residenza effettiva come una semplice bolletta mensile, il certificato di assicurazione per i danni possibili causati dall’autoscala e infine potrebbe essere richiesta una cauzione nel caso in cui si verificassero danni all’impianto noleggiato.

I documenti che possono essere richiesti di solito variano anche a seconda dell'azienda di noleggio o delle leggi regionali e nazionali. Quindi è sempre consigliabile affidarsi a professionisti nel settore che grazie ad anni di esperienza riescono sempre a svolgere tutti i tipi di servizi richiesti in modo accurato e senza stress.