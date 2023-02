Da Inalpi un grazie a Guido Gobino

Guido Gobino si aggiudica la Tavoletta d’Oro al Taste di Firenze – manifestazione organizzata da Pitti Immagine – portando, ancora una volta, il Piemonte e le sue eccellenze alla ribalta nazionale.

Un riconoscimento, un vero “Oscar del Cioccolato”, per il quale Inalpi esprime le proprie congratulazioni e un sincero “Grazie Guido!” per il lavoro fatto sino a qui, ma non solo. Un ringraziamento che guarda anche ad un cammino che, dal 2017, unisce il maestro cioccolatiere all’organizzazione di Moretta, in un percorso di costante ricerca e collaborazione.