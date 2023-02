Città della Salute, firmato l'accordo per assunzioni straordinarie, stabilizzazioni e abbattimento del precariato

"Dopo una vertenza sindacale durata molti mesi, finalmente possiamo essere soddisfatti poiché l’intesa, sottoscritta in data odierna, parla di un importante investimento sul personale che risponde finalmente agli annosi problemi sui carichi di lavoro dei professionisti che in questi anni, di fronte alla peggior emergenza sanitaria, hanno garantito con la loro abnegazione e professionalità il mantenimento dei servizi rivolti alla cittadinanza". E' il commento all'accordo firmato oggi dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl alla Città della Salute, che prevede la piena copertura del turn-over e vincola l’Azienda all’utilizzo di tutte le risorse disponibili per assumere centinaia di professionisti.

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto e ottenuto di avviare una stagione di programmazione sanitaria che preveda l’investimento del capitale umano, la stabilizzazione di tutti gli aventi diritto, abbattendo il precariato, al fine di dare continuità all’organizzazione del lavoro e ai processi occupazionali, l’abbattimento delle liste d’attesa e la reinternalizzazione dei servizi con la conseguente gestione diretta degli stessi.

"Questo accordo sancisce, inequivocabilmente, la salvaguardia della Sanità Pubblica, garantendo e tutelando la salute di tutti i cittadini e dei lavoratori".

Il Segretario regionale Nursing Up Piemonte e Valle d’Aosta, Claudio Delli Carri, nella sua funzione anche di Segretario aziendale della Città della Salute, dichiara: “Quello firmato oggi è un accordo molto importante per la Città della Salute, dopo settimane di serrati confronti, che concretizza un piano di assunzioni e stabilizzazioni con una strategia di rilancio dell’internalizzazione dei servizi, con implementazione del personale, che da tempo indicavamo come strada maestra per il miglioramento degli organici e di conseguenza dei servizi erogati. Ora ci metteremo subito al lavoro per vigilare e fare in modo che nel più breve tempo possibile si concretizzi quanto è stato deciso”.