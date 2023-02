Carnevale di Rivoli, domenica 12 torna la sfilata dei Carri Allegorici. Come cambia la viabilità

Il 12 febbraio 2023 alle ore 14 torna la tradizionale sfilata dei Carri Allegorici a Rivoli, uno degli appuntamenti più attesi della Provincia di Torino, dopo 3 anni di sospensione a causa delle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica.

Un evento promosso dall’Assessorato al turismo della Città di Rivoli, in abbinamento con Saluzzo e Barge, curata, come da tradizione, dalla Pro Loco di Rivoli. La sfilata partirà da via Nizza per proseguire su corso Susa, corso Francia in entrambe le direzioni, rotonda Beccaria per tornare sul corso Francia e terminare al cimitero.

I protagonisti saranno i carri di Roletto, Scalenghe, Piobesi, Giaveno, Bruere, Ponte Pietra, Nichelino, Luserna, Carmagnola, Racconigi, Centallo e le quattro parrocchie di Rivoli. Animeranno la festa la banda di Giaveno, le majorettes di Villanova d’Asti, gli sbandieratori di Avigliana e le ballerine Os Cariocas di Volpiano. Sarà presente una delegazione di Saluzzo e Barge.

Motostyle, con le sue moto, darà il via alla grande sfilata. Al termine, una giuria selezionerà i tre carri migliori: il primo assoluto più votato, il migliore per la meccanizzazione e il migliore per la coreografia.

“Siamo pronti a partire con la festa, i colori, la musica e il divertimento. Dopo la sospensione delle edizioni passate a causa della pandemia, torna finalmente la grande sfilata del Carnevale di Rivoli – afferma il Sindaco Andrea Tragaioli – un evento turistico-culturale di grande richiamo, testimoniato dalla grande affluenza di pubblico dalle città limitrofi e non solo. Un momento di vivacità e spensieratezza e per i più piccoli, anche l’occasione di riconoscere, dietro personaggi e maschere, le tradizioni, i simboli della storia della propria Città. Dopo la sfilata, in programma come sempre, il carnevale dei bambini a Cascine Vica e il ballo in maschera. Domenica vi aspetto per stare insieme e condividere questo momento di gioia e divertimento.”

Il Vicesindaco e Assessore al turismo Laura Adduce aggiunge - “Quest’anno il Carnevale sarà ancora più coinvolgente, moderno e inclusivo. Un’organizzazione straordinaria che si inserisce nella programmazione turistica e culturale sostenuta dalla Città di Rivoli e che, dopo lo stop della pandemia, apre le porte ad una 69°edizione ricca di sorprese con la presenza di artigianato artistico e tradizioni culturali per ampliare e diversificare l’offerta turistica.

Accanto ai carri allegorici e alle maschere, ci sarà il ballo in maschera, il carnevale dei bambini, la cena dei conti, bande e majorettes!

Il Conte verde insieme al gruppo storico, durante tutto il periodo di carnevale, farà visita alle scuole, agli ospiti delle case di riposo, al reparto di ostetricia dell’Ospedale di Rivoli e ai vari quartieri della città regalando gioia e sorrisi. Buon Carnevale a tutti quanti voi!”

In caso di maltempo la sfilata sarà annullata.

In occasione del Carnevale, con ordinanza n. 58/2023 (pubblicata sul sito internet), sono stati istituiti i seguenti limiti alla viabilità per il giorno 12 febbraio 2023:

DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

Dalle ore 08.00 alle ore 16.00: Via Nizza, tra Corso Susa e Via Mongioie compreso il parcheggio all’intersezione con via Mongioie.

Dalle ore 08.00 alle ore 22.00: Corso Susa, compresi i controviali tra Piazza Martiri della Libertà e Corso Torino; Corso Francia tra Piazza Martiri della Libertà e Corso Torino; Piazza Martiri della Libertà; Via Fratelli Piol tra via Giolitti e Piazza Martiri della Libertà; Via Giolitti tra via Fratelli Piol e Via Sereno; Via Dora Riparia parcheggio Agenzia delle Entrate

Dalle ore 12.00 alle ore 22.00: Piazzale Cimitero e Piazzale Caduti sul Lavoro (dietro Scuola San Giuseppe)

DIVIETI DI TRANSITO

Dalle ore 08.00 alle ore 16.00: Via Nizza Tra Corso Susa e Via Mongioie compreso il parcheggio all’intersezione con via Mongioie; Via Meotto tra Via Auriletto e Via Nizza