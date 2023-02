Grugliasco ha celebrato il ricordo delle vittime delle Foibe

"Sono contento di essere nuovamente qui tra amici che da oltre vent'anni celebrano e ricordano le vittime delle Foibe – ha affermato il presidente dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Antonio Vatta – Una celebrazione spesso strumentalizzata, ma che, invece, andrebbe vista per ciò che realmente rappresenta: una tragedia per le povere persone che come me l'hanno vissuta e per tutti gli esuli che anno dovuto lasciare le proprie case, le proprie terre, i familiari e la propria vita che è stata stravolta. Per questo ringrazio Grugliasco per averci ricordato, tra i primi comuni in Italia, e per continuarlo a fare".