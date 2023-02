"Ucraina: alle radici della guerra": Nichelino ospita una serata-dibattito ad un anno dall'inizio del conflitto

Mancano pochi giorni al triste anniversario, un anno dall'attacco lanciato dalla Russia di Putin all'Ucraina. Un conflitto che ha cambiato il mondo, anche per le conseguenze (dirette e indirette) che ha provocato e che non sembra destinato ad esaurirsi in tempi rapidi. “Ucraina: alle radici della guerra” è il titolo della serata organizzata a Nichelino dall'Associazione San Matteo Onlus in collaborazione con il la Comunità Ucraini di Torino e con il patrocinio del Comune per approfondire le ragioni di questa sciagura che ha colpito il cuore di un popolo e dell’Europa intera.

Appuntamento presso la sede della Croce Rossa

L'appuntamento è venerdì 17 febbraio, alle ore 20.45, presso l’auditorium della Croce Rossa, in via Damiano Chiesa 10. Decisivo l'impegno della associazione di Nichelino, nata per dare un aiuto ai bambini delle zone colpite dalle radiazioni di Chernobyl e alle persone ferite in vario modo, anche dalla guerra, che da un anno a questa parte è protagonista di tutte le principali iniziative di sostegno per coloro che fuggono da Kiev e scelgono la città alle porte di Torino per trovare un rifugio.

Tanti gli ospiti annunciati

Nutrita la platea degli ospiti previsti: interverranno lo storico Simone Attilio Bellezza, docente di Storia contemporanea all’Università Federico II di Napoli, la giornalista russa Anna Zafesova ed è annunciata la presenza del console onorario ucraino di Torino Dario Arrigotti. Moderatore, il presidente dell’Università della Terza Età di Nichelino Paolo Colombo.