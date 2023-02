T-Red: dalla mezzanotte a Torino due nuovi semafori che multano chi brucia il rosso

A partire da stanotte, a mezzanotte, a Torino verranno accesi gli ultimi due T-Red . I nuovi impianti della Città, che fotografano e multano chi brucia il rosso al volante, sono collocati in corso Inghilterra all'angolo con corso Vittorio Emanuele II e corso Castelfidardo , mentre il secondo in piazzale San Gabriele di via Gorizia/corso Unione Sovietica .

Così come per i precedenti T-Red, verrà scattata una sequenza di 20 fotogrammi per ogni transito, che verranno poi analizzati dalla Polizia Municipale. I Civich verificheranno così che gli automobilisti non abbiano oltrepassato la linea d’arresto per cause di giustificazione, come il passaggio di mezzi di polizia o ambulanza con sirene. In caso contrario scatterà la sanzione.