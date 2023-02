Cena di solidarietà per aiutare il piccolo Kevin a sottoporsi a delicato intervento in America: raccolti quasi 3600 euro

Cena di solidarietà per Kevin, il bambino torinese di cinque anni nato con una malattia rara che si chiama emimelia tibiale. Una delle sue gambe non ha rotula e tibia. Per poter riuscire a camminare e correre come i suoi coetanei lo scorso anno si è già sottoposto a un delicato intervento in Florida, ma presto ne dovrà affrontare un altro.

“Realizziamo il sogno di Kevin”

Il gruppo solidale “Realizziamo il sogno di Kevin” nel corso del tempo ha raccolto diversi fondi per sostenere la famiglia e ha organizzato anche la cena solidale che si è svolta ieri. “C’è ancora bisogno di agire altrimenti l'operazione prevista per il prossimo maggio potrebbe dover essere annullata per mancanza di fondi”.

La serata organizzata da GPadel e Lalibellula ha visto anche la partecipazione degli amministratori della Circoscrizione 3.

Rinella: "Grazie al grande cuore di ha contribuisce"

“È stato un piacere contribuire all’organizzazione di questa cena di solidarietà, perfettamente riuscita nel suo intento grazie al grande cuore dei tanti amici intervenuti!” commenta Francesco Aglieri Rinella, vice presidente della Circoscrizione 3, che ha festeggiato la buona riuscita dell'evento, che ha permesso di raccogliere 3.580 euro.

Per aiutare a realizzare il sogno di Kevin, info: https://www.realizziamoildesideriodikevin.it/?fbclid=IwAR3-mElL4SaUQboqLeEmYKab6m-d22XqX0MYrS8KIXrIzdCVbx_dpIgQcpA