onLIVE Campus: realtà virtuale, IA e metaverso protagonisti alla Lavanderia a Vapore di Collegno

Innovativo, ibrido, esperienziale, fluido: onLive Campus, alla sua prima edizione tra il 10 e il 12 febbraio 2023 alla Lavanderia a Vapore di Collegno è una tre giorni di spettacoli, performance, incontri e dibattiti sul mondo dello spettacolo dal vivo ibridato con le nuove tecnologie.

Una grande manifestazione aperta a tutti: dagli addetti ai lavori, che potranno confrontarsi, creare nuove collaborazioni e trovare idee innovative, al grande pubblico che, soprattutto nella giornata di sabato 11 febbraio, potrà godersi un ricco palinsesto di performances uniche nel loro genere ma anche di talks e di laboratori esperienziali emozionanti e creativi. Ideato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, con la direzione scientifica di Simone Arcagni professore dell'Università di Palermo, è il primo format in Italia che mette insieme comparto artistico, istituzioni, policy maker, aziende e mondo accademico.

La Lavanderia a Vapore – centro di residenza per la danza si trasforma per tre giorni in un museo performativo, con sala per la realtà virtuale, spazi laboratoriali esperienziali, spettacoli di piccolo e grande formato, dove incontrare artisti e rappresentanti di enti locali e nazionali, professionisti del mondo aziendale e studiosi, innovatori e policy maker, per indagare la relazione tra spettacolo dal vivo e nuove tecnologie.

Realtà virtuale, Metaverso, intelligenza artificiale, NFT- non fungible Token…sono solo alcune delle parole chiave del fitto programma, aperto al pubblico e agli addetti ai lavori.

onLive Campus si avvale di un comitato scientifico composto da Giulia Carluccio, Alberto De Piero, Carlo Infante, Marco Mancuso, Maria Grazia Mattei, Tatiana Mazali, Anna Maria Monteverdi, Federica Patti, Antonio Pizzo, Elisabetta Rotolo e Antonio Taormina.

Il programma e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito dedicato onlive.piemontedalvivo.it.

“Sul rapporto tra arti performative e nuove tecnologie, la Fondazione Piemonte dal Vivo già nel 2020 aveva ideato onLive, una sfida digitale per provare ad abbattere il confine fra on-site e online – dichiara il direttore Matteo Negrin. – A valle di quella esperienza nata in un periodo emergenziale, la Fondazione ha deciso di rilanciare il progetto e farne una traiettoria stabile da affiancare alla programmazione tradizionalmente intesa. Nel 2022 onLive è stato un mese di sperimentazione, con spettacoli in contesti teatrali e soprattutto extra teatrali in tutta la regione; nel 2023 con onLive Campus l’ambizione è organizzare una sorta di Stati Generali sul tema, insieme ai più importanti players del panorama nazionale.”

Inaugurazione venerdì 10 febbraio dalle ore 16.30 con i saluti istituzionali e i primi spettacoli per entrare nei temi di onLive. Alle ore 20.30 la compagnia Ariella Vidach AiEP presenta il progetto DANCEtheDISTANCE | VIRTUAL TOUCH&TRAIL – performance di danza virtuale con 3 danzatrici dotate di visore VR – una in presenza e 2 da remoto - inserite in un ambiente condiviso; alle ore 21 segue Cosmogony, performance live che coinvolge tre danzatori ripresi in motion capture nello studio della compagnia Gilles Jobin a Ginevra e riproiettati in tempo reale per il pubblico globale. Subito dopo lo spettacolo, segue un incontro tra la compagnia Ariella Vidach AiEP e la compagnia Jobin; modera Maria Grazia Mattei, Fondatrice e Presidente di MEET (biglietto unico per la serata in vendita su Vivaticket e alla biglietteria della Lavanderia a Vapore).

Sabato 11 febbraio dal mattino a sera, la Lavanderia a Vapore apre le porte a tutti e diventa un museo performativo dedicato alle nuove tecnologie e allo spettacolo dal vivo (accesso con biglietto unico per l’intera giornata, in vendita su Vivaticket e in biglietteria). Dalle ore 10 alle ore 20, un susseguirsi di talk per indagare i temi più attuali con ospiti di rilievo nazionale: dalle live performance nel Metaverso all’entertainment design,

dall’intelligenza artificiale nella musica alle pratiche di digitalizzazione per la Cultura dal Vivo, solo per citare alcuni esempi.

E ancora, uno spazio B2B dove incontrare aziende, operatori e artisti per confrontarsi sulle nuove tendenze; laboratori con gli artisti Ariella Vidach, Kamilia Kard, Katerina El Raheb e Nico Angiuli per sperimentare in prima persona le esperienze immersive.

Per tutta la giornata è aperta la Virtual Reality Room, sala in cui immergersi con visori per un palinsesto ad accesso libero (fino a esaurimento dei posti disponibili); in programma Microdanze di Aterballetto; Segnale d’Allarme – La mia battaglia in VR e Cosi è (o mi pare) con Elio Germano, di Gold Productions e Infinito Produzioni; Hydrocosmos di Milad Tangshir – Tecnologia Filosofica; una selezione de Il Giardino Zed - spazio virtuale di riflessione sulla videodanza di ZED Festival Internazionale Videodanza / Compagnia della Quarta – e una selezione proposta da ETT- industria digitale creativa.

In parallelo è accessibile re - FLOW PORTRAITS, installazione coreografica partecipativa in realtà mista, con 14 danzatori su 7 schermi e 1 performer dal vivo, una produzione di Coorpi e MØZ; e ancora, l’installazione permanente Square, firmata da Lorenzo Bianchi Hoesch, per scoprire gli spazi della Lavanderia e del Parco della Certosa, con il proprio smartphone e un paio di auricolari (esperienza individuale, durata circa 40 minuti).

Alle ore 21.30 su palco, l’artista Kamilia Kard presenta Dance Dance Dance, una serie di performance partecipative online ambientate in un Metaverso creato ad hoc dall’artista su Roblox, un popolare MMO (Massively Multiplayer Online game), progetto vincitore del bando Residenze Digitali 2022 e già ospitato in residenza alla Lavanderia a Vapore. Chiude la giornata di sabato il dj set a cura del gruppo musicale torinese The Sweet Life Society.

La mattinata di domenica 12 febbraio, a porte chiuse, è dedicata agli addetti ai lavori, con tavoli per confrontarsi sui temi emersi nelle giornate precedenti e arrivare a una chiusura, affidata al professore Lucio Argano.

Come evento off, completa la tre giorni alle OGR di Torino / Snodo Area Dopolavoro il 13 febbraio dalle ore 9.00 l'Innovation Roadshow - Invitalia e le Case delle tecnologie Emergenti incontrano le imprese creative, evento organizzato da Invitalia, il Ministero delle imprese e del Made in Italy e CTE NEXT, la Casa delle Tecnologie Emergenti di Torino. Nella mattinata si illustreranno le possibilità di sviluppo e di finanziamento per le imprese creative, mentre nel pomeriggio sono previsti incontri B2B per approfondimenti e sinergie.