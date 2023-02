Una serata 'inclusiva' alla Rai di Torino: la finale del Festival diventa un evento per le persone sorde

Alla Rai di Torino la finale del Festival diventa un evento per le persone sorde

Domani, 11 febbraio 2023, in occasione della finale del 73° Festival di Sanremo, il Centro di Produzione di Torino ospiterà, nella sede di Via Verdi 14, un evento parallelo dedicato alla sordità, per consentire alle persone sorde segnanti e persone sorde con impianto cocleare o apparecchio acustico di fruire dello spettacolo con un’unica offerta di intrattenimento, che risponda ad esigenze specifiche e differenti del pubblico.

Per l’occasione sarà trasmessa la diretta di RaiPlay con i performer LIS e sottotitoli a cura di Pubblica Utilità e sarà installato il sistema di ascolto per le persone sorde con impianto cocleare e apparecchio acustico progettato dall’azienda MED-EL, in collaborazione con il Dipartimento di Otorinolaringoiatria Universitaria della Città della Salute e della Scienza di Torino.

La serata, organizzata all’insegna dell’inclusione, è frutto della collaborazione delle Direzioni Rai Crits e Rai Per la Sostenibilità – ESG con l’Associazione Portatori Impianto Cocleare, l’Ente Nazionale Sordi e l’Azienda MED-EL.