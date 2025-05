In municipio a Bricherasio si potrà parlare direttamente con gli uffici Inps di Torino

Toccherà a Bricherasio ospitare il ‘Punto utente evoluto’ che permetterà anche agli abitanti dei paesi limitrofi di mettersi in contatto con gli uffici Inps di Torino. Il Comune infatti è stato individuato dall’Istituto nazionale di previdenza sociale come uno degli enti in cui attivare il servizio sperimentale già in funzione in altre regioni italiane. “Bricherasio è stato considerato per la sua posizione come baricentro di buona parte dei Comuni del territorio che, invece di rivolgersi agli uffici Inps di Pinerolo, potranno mettersi in contatto direttamente con la sede di Torino”, spiega il sindaco Simone Ballari.

La segreteria del municipio verrà dotata di una postazione computer con videocamera che permetterà agli utenti di interagire in videoriunione con gli impiegati dell’Istituto previdenziale. “Le persone che hanno bisogno di una consulenza su uno specifico argomento potranno rivolgersi alla nostra segreteria che prenderà un appuntamento con l’ufficio dell’ente specializzato”, prosegue Ballari.

Il protocollo d’intesa tra Comune e Inps verrà siglato nei prossimi giorni, durante il Salone del Libro di Torino. “L’Inps si occuperà quindi di formare il nostro personale, mentre il Comune provvederà ad allestire la postazione. Il nostro auspicio è che il servizio ‘Punto utente evoluto’ possa partire già in estate” conclude il sindaco.