Cerchi una buona macelleria a Torino? Da Premio e Antonio trovi gusto e tradizione

La Macelleria “Da Premio e Antonio” è un'azienda a conduzione familiare situata nel mercato rionale di Santa Rita, in Corso Sebastopoli di fronte al civico 161. Fondata nel 1961 da papà Premio, la storica macelleria del Mercato di Santa Rita a Torino, porta in tavola il meglio dei prodotti piemontesi e italiani da oltre cinquant'anni.

L’azienda è guidata oggi da Premio e Antonio insieme a mamma Santina, conosciuta in tutto il quartiere per le sue ricette e alla simpatica Cristina, sempre pronta a sfatare fake news culinarie e non solo. La macelleria si distingue per essere stata una delle prime ad offrire carne di vitello nel mercato rionale, il che la dice lunga sulla loro professionalità.

Ma non finisce qui, perché il team, impegnato ogni giorno ad offrire un servizio di qualità, mette a disposizione la propria passione ed esperienza per gli appassionati di gastronomia attraverso corsi di cucina, professionali e amatoriali, centrati sulla carne.

Come fare un buon barbecue?

La Macelleria da Premio e Antonio ha la risposta anche per questo, infatti propone corsi di barbecue. Se ti appassiona questa particolare cottura della carne, sei nel posto giusto, perché sono recensiti tra le “Macellerie d’Italia” sul magazine Braciamiancora. Segui i loro consigli perché farai una bellissima figura quando inviterai familiari e amici per una grigliata in giardino.

L’istruzione e la formazione scolastica.

Premio e Antonio, non si fanno mancare nulla e infatti tengono lezioni presso scuole private di cucina come l'IFSE Culinary Institute di Torino e presso istituti pubblici come l'Alberghiero “Giuseppina Colombatto” di Torino.

Una macelleria pluripremiata.

La Macelleria “Da Premio e Antonio” spicca anche nell'arte della battuta al coltello, avendo vinto il titolo di Campione Italiano di Battuta al Coltello 2022 e il premio per la battuta di carne più bella con la Battuta di Rubik.

Gli artisti della Battuta al coltello, si sono aggiudicati anche il secondo posto del nuovo premio giornalistico promosso da "Traveleat" la testata dedicata all’enogastronomia del Gruppo Editoriale More News, editore di www.torinoggi.it

Dopo questo risultato già si vocifera che stanno lavorando per far “scintille” con i coltelli in occasione del decennale dell’iniziativa e non resta che scoprirlo insieme, il dato certo, però, è che uno spettacolo vederli lavorare quando preparano le loro prelibatezze.

Informazioni e contatti:

MACELLERIA DA PREMIO E ANTONIO presso il Mercato di Santa Rita a Torino.

Corso Sebastopoli 161 10130 TORINO Italia

Telefono: 349 050 4575

Pagina Facebook: Macelleria da Premio e Antonio

Pagina Instagram: Macelleria da Premio e Antonio

Orari di apertura: