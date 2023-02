Quando parliamo del costo implantologia dentale come faremo noi in questo articolo parliamo di una domanda che molte persone che hanno bisogno di impianti perché hanno perso dei denti e magari potremmo parlare anche di persone giovani parliamo di una domanda che tante persone si fanno e rispetterà quale vorrebbero avere tutto la chiarezza e il caso e vorrebbero avere tutti gli elementi per poter scegliere poi con consapevolezza quello che fare.

Anche perché basta dare un'occhiata su internet per rendersi conto di quante offerte ci sono e di che range così ampio di prezzo che c'è e giustamente una persona che non è esperta in materia non riesce a comprendere come fare a scegliere in base naturalmente al budget che avrà a disposizione.

Prima di tutto quando parliamo di un impianto parliamo di una piccola vite in titanio che ha la forma di una radice che viene posizionata con un intervento in anestesia locale nell'osso della mandibola e che posso sostituire sia per quanto riguarda la funzione estetica perché quella pratica un dente o più denti mancanti.

Per quanto riguarda invece le componenti di un impianto parliamo di una vite che fissa il moncone dell'impianto dentale e parliamo quindi del moncone che può essere in zirconio o titanio che collega l'impianto dentale con il dispositivo protesico che sarà una corona e poi l'impianto stesso che si posiziona all'interno dell'osso e infine la corona che può essere in zirconio per fare un esempio.

E quindi se parliamo di scelte di impianti dobbiamo capire che situazione abbiamo in bocca e prima di tutto dobbiamo capire quanti denti ci mancano perché un conto è un trattamento per mancanza di un singolo dente rispetto a quale si usa un simbolo impianto che ha una corona una vite e un moncone, e un'altra cosa quando c'è l'assenza di un gruppo dei denti che può essere risolta posizionando due impianti dentali e due monconi con viti in dei punti strategici in modo che gli stessi sorreggono le corone dei denti mancanti.

Farsi una panoramica dentale può essere decisivo per le decisioni che dovrà prendere il nostro dentista

In ogni caso prima di arrivare a capire come fare per avere questi impianti bisogna capire anche la situazione della nostra bocca ed è per questo che nel titolo di questa seconda parte sottolineiamo come molto utile fare una panoramica dentale nello studio del dentista se lui ha lo strumento per farlo oppure in un laboratorio perché in questo modo il nostro specialista di fiducia avrà una fotografia della situazione dei nostri denti e potrà capire il da farsi.

E per esempio se si accorge che ci manca l'osso nel posto dove devono essere messe le viti e bisognerà fare una cura ricostituente di calcio e di vitamina D e aspettare un po' di mesi per iniziare tutto il processo sostanzialmente.

Così come poi nella prima visita specialistica bisognerà parlare anche della questione economica per esempio per capire se possiamo pagare a rate oppure no.