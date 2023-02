Cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente, il Comune di Beinasco capofila del progetto 'Goccia per goccia'

Al via il progetto "Goccia per Goccia" del Comune di Beinasco nell’ambito del bando europeo “Mindchangers: Regions and youth for Planet and People” promosso dalla Regione Piemonte.

Buone pratiche su cambiamenti climatici e ambiente

Il progetto intende coinvolgere giovani, comunità e istituzioni locali per organizzare attività di culturali, di sensibilizzazione e di promozione di buone pratiche sui temi dei cambiamenti climatici e delle migrazioni. Il progetto avrà come tema principale quello dell'acqua e adotterà un punto di vista tanto locale quanto globale. Grazie, infatti, alla collaborazione ormai consolidata con il Coordinamento Comuni per la Pace, il progetto prevede di attivare un rapporto di collaborazione e dialogo anche con realtà di paesi extra europei come Burkina Faso e Palestina, per affrontare la tematica con una prospettiva anche internazionale.

20 giovani organizzeranno eventi, incontri e workshop

I 20 giovani chiamati all’azione avranno dunque la possibilità di diventare protagonisti del cambiamento, organizzando e gestendo attivamente attività come workshop, laboratori, visite guidate ed eventi tematici e culturali per tutto l'anno solare 2023. La prima azione del progetto sarà un campus residenziale destinato a giovani dai 18 ai 35 anni e previsto per le giornate del 25 e 26 febbraio, durante il quale il gruppo inizierà la fase di organizzazione dei mesi a venire.

Gli obiettivi del progetto sono orientati alla costruzione di reti forti sul territorio, alla sensibilizzazione della comunità locale e soprattutto alla formazione del gruppo di giovani non soltanto nell’ambito della sostenibilità ambientale, ma anche dell’organizzazione di eventi ed attività a scopo sociale.

Il contributo del Comune e della cooperativa Madiba

Nell'ambito del progetto il Comune di Beinasco si presenta come capofila, con la Cooperativa Madiba come co-proponente ed alcuni enti del territorio associati come Cooperativa Sociale O.r.so, Novacoop e Ambiente e salute Beinasco APS (Circolo Legambiente).

Dettagli e candidature per la partecipazione al campus residenziale al seguente link: bit.ly/Call_GocciaXGoccia - Per informazioni: giovani@comune.beinasco.to.it