Dopo 36 anni la pasticceria siciliana "Primavera" abbassa per sempre le serrande: addio ad uno dei simboli di Vanchiglia

Vanchiglia perde uno dei suoi negozi storici: dopo 36 anni di attività, lunedì sarà l'ultimo giorno di apertura per la pasticceria Primavera. Ubicata in via Sant'Ottavio 49, l'attività era un punto di riferimento per i golosi di quest'angolo della Circoscrizione 7, ma non solo.

I piatti della Sicilia

La famiglia Andolina, titolare del negozio di origine siciliana, a pranzo serviva ai clienti anche i piatti dell'isola. Pasta con le sarde o al pesto di pistacchio, anelletti al forno, oltre alle tradizionali arancine o altri prodotti tipici da rosticceria palermitana. Così come erano sempre presenti i dolci tipici, dalle cassate ai cannoli, alle paste di mandorla.



Il tutto in un'atmosfera familiare, un arredo semplice, accogliente, d'altri tempi, con alle pareti rimandi alla Trinacria, oltre all'immancabile sciarpa rosanero del Palermo.

Lunedì alle 15 però si abbasseranno definitivamente le serrande della pasticceria Primavera. E così Gioacchino, Rosa, Fabrizio e Gaetano hanno scelto di salutare i clienti con un post su Facebook: "Dopo tanti anni di dolci creazioni e momenti condivisi, la nostra avventura giunge al termine".

Il post di addio

"Con il cuore pieno di gratitudine, - aggiungono - vogliamo ringraziarvi per la vostra fedeltà e il vostro affetto in tutti questi anni". "Siete stati - prosegue la famiglia Andolina - molto più che semplici clienti: siete stati parte della nostra famiglia. Ogni sorriso, ogni complimento e ogni momento trascorso insieme hanno reso il nostro lavoro una gioia immensa".

"Grazie - aggiungono - per aver scelto i nostri dolci per celebrare i vostri momenti speciali, per aver condiviso con noi la quotidianità e per aver reso la Pasticceria Primavera un luogo di incontro e di allegria".

"Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutto il personale che ha fatto parte della Pasticceria Primavera negli ultimi 36 anni, per il vostro impegno e la dedizione costante. Il vostro contributo è stato fondamentale per il nostro successo" concludono i titolari.