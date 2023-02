Palazzo del lavoro, Pro Natura: "Ospiti spazi del Parco della Salute e il museo dedicato a Piero Angela"

Con una lunga lettera indirizzata al sindaco Stefano Lo Russo e alla sua Giunta, il vicepresidente con delega all'Urbanistica Emilio Soave e la presidente Paola Campassi chiedono a nome dell'associazione Pro Natura Torino chiarimenti sul futuro dell'ex Palazzo del Lavoro.

Una storia iniziata nel dicembre 2015

"Sono passati ormai quasi 8 anni da quando il Consiglio Comunale di Torino fu chiamato a ratificare l’Accordo di Programma siglato il 23 dicembre 2015 in Variante al Piano Regolatore di Torino, dopo una lunga gestazione iniziata diversi anni prima. Tale Variante doveva sancire la trasformazione del Palazzo del Lavoro in un Centro Commerciale con altre funzioni correlate, trasformando il complesso da area per Servizi Pubblici e Attrezzature di Interesse Generale ad area a destinazione ASPI (in pratica attività commerciali), per un totale di 43.000 mq. di SLP. Ciò avrebbe comportato anche la sparizione di quasi tutti gli alberi (oltre 200) che contornano il Palazzo (alberi oggi lasciati quasi in abbandono), e la trasformazione dell’area verde circostante in verde su soletta per costruire parcheggi interrati", viene ricordato nella missiva.

Il no del Tar al ricorso presentato da "Italia Sessantuno"

"Nel giugno del 2018 il TAR Piemonte respinse il ricorso presentato dal Comitato "Italia Sessantuno" contro questo Accordo di Programma, ricorso con cui si contestava tra l’altro la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per l’inadeguatezza della sua istruttoria, imponendo pure al Comitato il pagamento delle spese legali. Apparentemente il progetto presentato dalla Società Pentagramma, costituitasi tra Cassa Depositi e Prestiti e società GEFIM, avrebbe potuto prendere avvio, con la realizzazione del nuovo Centro Commerciale, ma successivamente GEFIM uscì dalla Società Pentagramma, e nel 2020 tutta la proprietà ritornò in capo a un soggetto pubblico, ovvero Cassa Depositi e Prestiti, controllata per l’83% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Un soggetto che teoricamente, trovando ipotetici investitori, avrebbe potuto procedere nella trasformazione di Palazzo del Lavoro in una gigantesca “Galleria Commerciale”.

"Venne così presentato alla fine del 2020 un nuovo Piano Esecutivo Convenzionato (PEC), dal quale spariva anche l’ipotesi prima adombrata di realizzare nel contesto della Galleria Commerciale un polo museale di 4.500 metri quadrati e si proponeva anche una cospicua riduzione dei parcheggi interrati. Da allora tutto sembra essersi arenato. Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via a interventi di restauro conservativo delle facciate (dopo un incendio nel 2015), tuttora in corso, d’intesa con la Soprintendenza. La Giunta Comunale attualmente in carica è in attesa di valutare un nuovo Piano Esecutivo Convenzionato da parte della proprietà che torni in capo a Cassa Depositi e Prestiti, che si annuncia sempre "imminente", e ha annunciato il possibile intento di destinare tutto o in parte il Palazzo del Lavoro anche a funzioni pubbliche, e così è stata ventilata l’ipotesi di destinare il complesso a ruoli museali (un “Museo dei Musei”), con una proposta dell’Assessore alla Cultura Rosanna Purchia, ed è stata manifestata l’intenzione di presentare un nuovo PEC, di cui poi si sono al momento perse le tracce.

Pro Natura: "Coinvolgere il quartiere nella decisione"