Anarchici, il ministro Piantedosi rassicura i cittadini: "Non ci sono episodi gravi dietro l'angolo"

Tra i problemi più urgenti che si trova ad affrontare il Governo c'è sicuramente la questione delle proteste anarchiche contro il 41bis ad Alfredo Cospito : nel capoluogo piemontese domani è prevista una manifestazione, con ritrovo alle 10 ai Murazzi e poi nel pomeriggio alle 14.30 in piazza Cln . " Voglio lanciare - ha detto Piantedosi - un messaggio di rassicurazione: Torino non vive una situazione diversa da quella che si registra in altre parti d'Italia. Non abbiamo certezza di episodi gravi dietro l'angolo ". " La grande attenzione di questi mesi - ha aggiunto - ha portato all'attenzione pubblica l'anarchismo: noi non abbiamo risvegliato il fenomeno, ma le sollecitazioni che venivano da quella galassia sono da sempre attenzionate dalle forze polizie ".

Dopo l'apprezzamento al lavoro degli agenti arrivato via tweet, l'esponente del governo ha spiegato come al momento, nonostante i costi ingenti per la sorveglianza, "non c'è nessuna prospettiva di riduzione delle forze dell'ordine" a presidio della Torino-Lione. "Il contesto è critico e a volte drammatico", ha spiegato, chiarendo poi come la Tav sia "un'opera importante per il sistema nazionale ed europeo".