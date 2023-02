Alessandro, che a 4 anni perse i genitori nell'incendio dello Statuto: "A Torino un centro studi sulla sicurezza" [FOTO]

"È bello essere qui in tanti: i nostri cari non torneranno e ci deve rimanere qualcosa di comune, un patrimonio che dal dolore privato diventi consapevolezza pubblica". A parlare è Alessandro Cabodi Gatti, intervenuto in largo Cibrario alla cerimonia di ricordo dei quaranta anni della tragedia del cinema Statuto. Cabodi Gatti, che il 13 febbraio 1983 aveva 4 anni ed era rimasto a casa con i nonni, perse entrambi i genitori nell'incendio in cui perirono 64 persone. Dei morti, 31 erano maschi e altrettanti femmine, mentre i rimanenti due erano un bambino e una bambina; la vittima più giovane aveva 7 anni, la più anziana 55.

A Torino centro studi e innovazione sulla sicurezza

Per Cabodi Gatti il "diritto alla spensieratezza" deve accompagnarsi "al dovere di sapere e ricordare". Tragedie come la "Thyssen, piazza San Carlo e via Genova ci lasciano un'eredità" e ben "vengano anniversari come oggi, soprattutto per i giovani, perché devono smuovere la coscienza civica". L'uomo ha poi lanciato un invito alle istituzioni: "Torino può fare meglio: perché non costruire qui un centro studi e di innovazione sulla sicurezza?".

Lo Russo: "Statuto punto di svolta"

Una proposta raccolta dal sindaco Stefano Lo Russo, che nel suo intervento ha commentato: "Torino, per tutto quello che rappresenta lavoro e innovazione può rappresentare una punta avanzata sulla sicurezza: raccogliamo lo stimolo e cercheremo di trovare miglior configurazione per dare forma a questa istanza". "Ci sono fatti - ha poi aggiunto il primo cittadino - che nella vita di una città rappresentano un punto di svolta: la tragedia dello Statuto è uno di questi. Dobbiamo farci carico del ricordo delle vittime e ricordare che la sicurezza è la prima cosa di cui tenere conto, anche quando costa economicamente e ci costringe a fare scelte difficili".

Grippo: "Nessun traguardo definitivo"

"Niente e nessuno - ha sottolineato la presidente del Consiglio Comunale, Maria Grazia Grippo - potrà restituire mamme e fratelli, ma possiamo dare conto di come abbiamo amministrato quell'episodio tragico: lo Statuto ha messo in luce una voragine". "Nessuna conquista di civiltà - ha proseguito - ci mette al riparo da tragedie come quella dell'incendio al cinema. Nessun traguardo è mai definitivo, ma va rinnovato nel tempo. Ai giovani vogliamo trasmettere l'importanza di conoscere ed osservare le regole, che riguarda tanto la prevenzione quanto la reazione".

