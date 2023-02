Il Festival CinemAmbiente torna dal 5 all'11 giugno

La 26esima edizione del Festival CinemAmbiente, uno dei più importanti festival di cinema ambientale nel panorama internazionale, si terrà a Torino da lunedì 5 a domenica 11 giugno 2023.

Il festival è diretto da Gaetano Capizzi e organizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Il bando di concorso, dedicato a film a tematica ambientale prodotti dopo il 1° gennaio 2021, rimarrà aperto fino al 31 marzo 2023.

Regolamento e iscrizioni alle selezioni dei film sulla piattaforma Filmfreeway al link filmfreeway.com/<wbr></wbr>Cinemambiente

Il Festival sarà articolato in due sezioni competitive – Concorso internazionale Documentari e Concorso internazionale Cortometraggi – che si affiancheranno alle sezioni non competitive Made in Italy, vetrina della miglior produzione italiana documentaristica ambientale dell'ultimo anno, Panorama e CinemAmbiente VR. Il programma, come di consueto, prevede anche iniziative extra-cinematografiche, con cui CinemAmbiente persegue l'obiettivo di contribuire alla promozione della cultura ambientale, quali incontri, appuntamenti dedicati alla divulgazione scientifica, convegni ed eventi speciali.

Per essere sempre aggiornati sugli eventi di avvicinamento e sulle novità della prossima edizione seguiteci sul sito www.festivalcinemambiente.it e sui canali social del Festival.