SanTo A/R, al Museo di Arte Urbano apre la nuova mostra collettiva di arte contemporanea

SanTo A/R è la nuova mostra collettiva al Museo di Arte Urbana.

Un sintetico, ma significativo spaccato di arte italiana contemporanea, ed è stata concepita come itinerante tra Piemonte e Liguria, terre da sempre unite da molteplici legami.



In mostra dal 18 febbraio al 3 marzo, Daniele Galliano, nome importante della pittura italiana degli anni Novanta, in equilibrio tra narrazione metropolitana ed attenzione ai momenti di intimità ed anche di trasgressione del vissuto quotidiano, Angelo Barile, creativo esponente del Pop Surrealismo, in grado di descrivere il presente ricorrendo alla favola ed all’allegoria, Gianluca Nibbi, artista diplomatosi a metà del 2000 presso l’Accademia Albertina, autore di una pittura dalla forte carica espressionista, Nice and The Fox, giovane autrice in grado di condurre il linguaggio del muralismo, sia nella dimensione urbana che in quella più circoscritta della tela, verso un livello di notevole intensità espressiva, con la realizzazione di volti ed anatomie umane di coinvolgente impatto visivo, Sarah Bowyer, eclettica sperimentatrice intenta ad indagare le nuove possibilità dell’immagine tra pittura e tecnologia, Roberta Toscano, autrice in grado, con la fotografia e l’installazione, di dare corpo ad una ricerca raffinata ed intimista, Masoudeh Miri, giovane artista iraniana dallo stile evocativo ed originale, usato attualmente per descrivere il dramma della violenza sulle donne, per concludere con due dei migliori talenti pittorici attuali dell’Accademia Albertina come Giuseppe Gallace ed Eric Pasino, il primo autore di opere dal forte impatto espressionista, il secondo artefice di uno stile raffinato e simbolico in bilico tra astrazione lirica e figurazione .