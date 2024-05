La fotografia invade la città con Exposed Torino Foto Festival: un mese di mostre ed eventi in 23 diverse sedi [FOTO]

Un festival fotografico della durata di un mese per tutta la città: è l'Exposed Torino Foto Festival che prende il via oggi fino al 2 giugno e inonderà la città di 28 mostre temporanee. Dal Castello di Rivoli a Villa della Regina, dalla Pinacoteca Agnelli a Fondazione Mertz passando per i musei e gli spazi del centro, sono 23 le sedi che ospiteranno mostre ed eventi a partire da questa sera alle 19, con l'inaugurazione alle OGR.

Alcune mostre all'interno del festival sono gratuite, come "As if the world had no West" di Mónica de Miranda, al Polo del '900, o "Tender Loving Care" di Kalina Pulit a Palazzo Birago. Gratuite anche le mostre alle OGR "A View from Above", "Expanded Without" e l'esibizione evento "Bodybuilders" della fotografa italiana Alien, che si terrà dal 2 al 5 maggio al Binario 3.

Il tema di questa prima edizione del Torino Foto Festival sono i nuovi paesaggi ("New Landscapes" come nel titolo), per approfondire l'evoluzione moderna della fotografia. "A view from above" si inserisce perfettamente in questo contesto, mostrando le immagini riprese dall'alto e come il paesaggio cambi da quella prospettiva. "Lo sguardo dall'alto, la prospettiva aerea è nata con la nascita della fotografia - ha spiegato il curatore della mostra Domenico Quaranta - Una delle prime cose mai fatte è stato mettere il dispositivo fotografico su una mongolfiera. Questo tipo di sguardo verticale è diventato negli ultimi 25 anni dominante e pervasivo, un nuovo modo di guardare alla realtà condizionato da apparati come droni militari. Siamo partiti dallo sguardo di Mario Giacomelli, che già negli anni '80 portava il suo sguardo dall'alto da colline e aerei".

"Expanded Without" di Fondazione CRT presenta opere di Nanda Vigo, Remo Salvadori, Gustav Metzger e Teresita Fernàndez nello spazio del Binario 1 delle OGR, ed è parte di una mostra che si conclude alla GAM e al Castello di Rivoli. Queste opere non sono fotografie ma immagini realizzate con mezzi diversi, installazioni che rimandano comunque al campo della fotografia come arte ma non come medium in senso stretto. Ad esempio, un bosco di cavalletti è stato posizionato liberamente nello spazio da giovani artisti.

Un unico pass permetterà l’accesso alle mostre per tutta la durata del Festival, dando diritto a un unico ingresso per ogni mostra. Sarà possibile acquistare il pass al prezzo di 25 euro al desk di Abbonamento Musei in via Garibaldi o presso le Gallerie d'Italia in Piazza San Carlo. Biglietti e il programma completo disponibili anche sul sito www.exposed.photography