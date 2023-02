Too Short To Wait: trenta prime assolute per l'anteprima del Glocal Film Festival

Da 11 anni il Glocal Film Festival – vetrina dell’arte cinematografica legata al territorio piemontese – si fa preannunciare da Too short to wait, rassegna di cortometraggi che ambiscono ad accedere alla competizione Spazio Piemonte, di scena durante la 22ª edizione del Glocal (dal 15 al 20 marzo al Cinema Massimo MNC).

I 76 lavori che hanno risposto alla call del Glocal, di cui 30 in anteprima assoluta, saranno tutti proiettati al Cecchi Point (via Cecchi 17, Torino), da giovedì 16 a domenica 19 febbraio. Fra i volti noti nei corti in programma possiamo trovare Angela Fontana, il piemontese Giovanni Ansaldo, Andrea Bosca, Euridice Axen e Fabrizio Colica.

In questa edizione di Too Short To Wait, torna CORSI CORTI - PICCOLE STORIE DI CINEMA: 3 mini-masterclass dedicate alla scrittura per il cinema di circa 30 minuti l’una che apriranno le proiezioni delle 20.30 di giovedì, venerdì e sabato, con ospiti lo scrittore Roberto Gagnor, firma di Topolino dal 2003 e autore di corti, serie e lungometraggi (giovedì 16), Paolo Mitton, ex-effettista speciale e regista (venerdì 17) e Andrea Tomaselli, sceneggiatore, regista e docente (sabato 18).