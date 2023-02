Un nuovo auditorium all’interno della ex caserma De Sonnaz

Un nuovo auditorium all’interno della ex Caserma Ettore De Sonnaz, oggi headquarter in costruzione di Reply spa, azienda leader nel settore IT da oltre 12 mila dipendenti. Questo pomeriggio l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni ha presentato in commissione il progetto, dopo il via libera nelle scorse settimane dalla Giunta. Il nuovo spazio avrà 100 posti e verrà realizzato nel piano interrato dell'edificio.