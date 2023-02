E tutte le volte che andiamo a riscontrare dei problemi, anche solo per la manifestazione di determinati fastidi, sistema fognario, possiamo contare su una azienda che possiede alcuni mezzi aziendali unici nel loro genere come, ad esempio, un autospurgo con canaljet.

Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Innanzitutto l’autospurgo è uno strumento specifico costituito da un mezzo che può assomigliare diciamo ad un mezzo pesante che è dotato di cisterne a compartimenti stagni le quali possono andare a contenere qualunque genere di liquido, più o meno denso, ma soprattutto sono deputate al contenimento e al trasporto di liquidi altamente inquinanti. Questi liquidi, per la gran parte, provengono dalle fognature, e quindi sono costituiti da acque nere o acque grigie, le acque di scarico degli ambienti domestici e quelle che, per intenderci, vengono generate all’interno delle abitazioni e sono acque di scarto in tutto e per tutto.

Sono liquidi che se fuori uscissero dagli ambienti che li contengono andrebbero a contaminare il suolo, l’erba, tutti quegli elementi che, effettivamente, possono costituire un problema se arricchiti con questi agenti patogeni o sporcati con queste acque particolarmente acide a causa del loro ph.

Questi automezzi sono dotati di tutta una serie di strumentazioni utili a fornire la possibilità di ispezionare le fognature. Non solo le microcamere ad alta risoluzione che possono essere calate al loro interno e risalire diramazioni, curve eccetera. Ma esiste anche questa pompa ad alta pressione, denominata Canaljet.

L’autospurgo con Canaljet per le costruzioni all’interno delle fognature

Tra i vari interventi che vengono richiesti quando si tratta di andare a gestire le fognature c’è sicuramente l’intervento che serve per liberare i condotti dalle ostruzioni. Si tratta di un argomento all’ordine del giorno per chi lavora all’interno del settore degli autospurghi perché sia le fognature statiche che le fognature dinamiche sono soggette a maturare delle ostruzioni nel corso del tempo.

Questo dipende dal fatto che i materiali melmosi contenuti all’interno delle fognature possono seccarsi nel corso del tempo e aumentare di dimensioni. Tutto questo potrebbe andare a costituire un pericolo perché l’aumento delle dimensioni e le incrostazioni che possono essere riscontrate attaccate alla parete delle fognature causano un aumento della pressione delle acque che devono scorrere liberamente al loro interno e che in genere si muovono a causa della forza di gravità, perché i condotti fognari sono costituiti da tubi che vengono posti in pendenza.

Questo tipo di ostruzione deve essere rimossa, ma per farlo bisogna riuscire a inserire queste pompe Canaljet che sparano dei getti di acqua pulita ad alta pressione che è in grado di andare a staccare questi materiali anche quando sono particolarmente ostinati.

Questo metodo di pulizia porta i professionisti a ottenere dei risultati grandiosi. Perché quando l’ostruzione si va a staccare, scorre poi via insieme alle acque reflue fino al depuratore, anche riducendosi e minimi termini. Poi, grazie a speciali microcamere, è possibile anche andare a verificare che non si siano create delle lesioni nel punto esatto dove c’era l’incrostazione, perché a quel punto bisognerebbe risanarle.