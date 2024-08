Rissa nelle vicinanze di un bar di corso Vercelli, 21enne ivoriano arrestato

Gli agenti del Commissariato di Polizia Dora Vanchiglia hanno arrestato un cittadino ivoriano di 21 anni gravemente indiziato di resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale.

I poliziotti sono intervenuti, poco prima delle sette del mattino, in corso Vercelli, nei pressi di un bar dove era stata segnalata una rissa. Sul posto si portavano diversi equipaggi, cosa che faceva disperdere la maggioranza delle persone presenti tranne alcune che continuavano ad aizzarsi a vicenda. Una di queste cercava di colpire un altro individuo, ma l’aggressione veniva impedita dagli agenti. L’uomo però, in condizione di alterazione psicofisica, continuava nella sua condotta violenta opponendo una resistenza attiva e arrivando a colpire al volto un poliziotto, prima di essere messo in sicurezza. Nella circostanza quattro agenti rimanevano contusi con prognosi dai 3 a i 7 giorni.

Il ventunenne ivoriano veniva anche denunciato in stato di libertà per rissa.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.