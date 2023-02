Incoronata la Bela Tolera, continuano gli eventi del Carnevale di Chivasso

Tra tradizione e dj set è stato un successo il Giovedì Grasso della Città di Chivasso. In piazza Dalla Chiesa, centinaia di giovani hanno ballato al Carnival Street Party, mentre nel centro storico sfilavano le maschere del Chivassese alla cui testa vi era il carro trionfale della Bela Tolera, dell’Abbà e della Corte.

Arianna Greco è stata incoronata 87esima regina dell’edizione 2023 e nei prossimi giorni sono numerosi gli appuntamenti della manifestazione promossa dalla Pro Loco L’Agricola Chivasso con il patrocinio del Comune.

Il concerto per famiglie e la notte mascherata in disco domani, la sfilata di gruppi mascherati e carri allegorici per le prossime due domeniche sono solo alcuni degli eventi in cartellone ogni sera che culmineranno con il Gran Carnevalone del 26 febbraio.