Al Conservatorio Giuseppe Verdi un concerto-evento per raccogliere fondi a favore del Soccorso Alpino

Il prossimo 4 marzo, a partire dalle ore 21, il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino ospiterà un concerto-evento per raccogliere fondi a favore del Soccorso Alpino Piemontese. Protagonista sarà il Coro Edelweiss del CAI di Torino, diretto da Marcella Tessarin, gruppo nato nel 1950 da un gruppo di giovani ed entusiasti amanti del canto di montagna.

Il coro partecipa attivamente alle manifestazioni culturali del CAI Torino e in particolare del Museo Nazionale della Montagna. Tra queste con la collaborazione della Biblioteca Nazionale delle Montagna “Leggere le montagne” in cui si alternano testi di autori come Buzzati, Stern e Mila con canti a complemento delle letture. A fine 2021, il coro ha preso parte a un evento memorabile “Walter Bonatti – Sognare ancora” eseguito al Conservatorio di Torino. Il Coro CAI di Cremona, per iniziativa di un gruppo di amanti del canto di montagna, nasce nel 1989, quasi per gioco, e si inserisce a pieno titolo fra le numerose attività svolte dalla Sezione e in ogni circostanza si fa portavoce dei suoi alti ideali.

Il suo primo direttore è stato Alfredo Raglio, che nel 2004 ha lasciato la direzione artistica al Prof. Cristiano Villaschi, che ne ha perfezionato le potenzialità nel solco della più genuina tradizione alpina, allargando nel contempo il repertorio anche ai cosiddetti "canti d'autore" (ad esempio quelli composti dal Maestro Bepi De Marzi, per citare solo uno dei più noti).