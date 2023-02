Allarme bomba in Barriera di Milano: gli artificieri in piazza Respighi

Allarme bomba in Barriera di Milano, in particolare in piazza Respighi. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, le volanti della Polizia di Stato, vigili del fuoco e Polizia Municipale, che immediatamente hanno provveduto a delimitare il perimetro al fine di metterlo in sicurezza.

A far scattare il blitz delle forze dell'ordine sarebbe stata una telefonata anonima arrivata alla filiale della banca Intesa Sanpaolo di via Cimarosa. La filiale è stata evacuata.