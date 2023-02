Dagli eccellenti vini ai prestigiosi musei: una "special box" per promuovere i Gioielli Reali torinesi

Non tutti i gioielli sono d'oro e d'argento. Per questo Strada Reale dei vini torinesi in collaborazione con la Fondazione Accorsi-Ometto di Torino ha realizzato un nuovo progetto per comunicare e promuovere in un modo del tutto nuovo i "gioielli reali" del territorio torinese, non solo da un punto di vista enogastronomico, ma anche culturale.

Dai prelibati vini al ricco patrimonio museale, tutto è raccontato attraverso un oggetto iconico che possa contenere entrambi: una special box in edizione limitata, realizzata tramite un metodo di “progettazione partecipata”, che ha coinvolto, nelle fasi di ideazione, sviluppo e produzione, Strada Reale ed Enoteca dei Vini Torinesi e il Museo Accorsi-Ometto.

Sotto la guida di un’agenzia specializzata in cross media communication, la Why Adv di Torino, è stata sviluppata una soluzione creativa che esalta l’unione tra il mondo dell’arte e quello del vino. La special box, oltre che essere collezionata, potrà contenere i vini più ricercati del territorio o i libri venduti nel book shop del Museo Accorsi-Ometto.

Per creare la convergenza tra questi due mondi, quello del buon vino e quello della cultura, di volta in volta, si metteranno in atto collaborazioni con altri musei del territorio, dando vita a oggetti iconici che faranno parte di collezioni in edizione limitata, richiamando la personalità distintiva del museo di riferimento e rappresentando, con concept e creatività sempre diversi, l’unione con il mondo vitivinicolo.

Tali oggetti non avranno un semplice ruolo estetico ed espositivo, ma svolgeranno la funzione di strumenti di comunicazione, arricchendo così la narrazione di Gioielli Reali e facendo scoprire in modo più approfondito la Strada Reale e i musei del territorio.