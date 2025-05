Salone del Libro 2025: la Polizia di Stato tra cultura, legalità e tecnologia

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti culturali più attesi d’Italia: da domani, 15 maggio 2025, prende ufficialmente il via la 37esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, come sempre ospitata negli spazi del Lingotto Fiere.

Tra i tanti protagonisti della manifestazione, non poteva mancare la Polizia di Stato, che per il ventiquattresimo anno consecutivo partecipa con un proprio stand, situato nel Padiglione Oval, posizione X157 W158. Uno spazio non solo espositivo, ma anche esperienziale, pensato per avvicinare i cittadini - grandi e piccoli - al mondo della sicurezza, dell’investigazione e della cultura della legalità.

Lo stand sarà animato dalla presenza di tutte le specialità della Polizia di Stato, che offriranno ai visitatori uno sguardo ravvicinato alle tecnologie impiegate nelle indagini e alle metodologie operative più avanzate. Un’occasione unica per conoscere da vicino il lavoro quotidiano degli uomini e delle donne in divisa, attraverso dimostrazioni pratiche, racconti e materiali multimediali.

Non mancherà, come di consueto, il corner dedicato a “PoliziaModerna”, la rivista ufficiale della Polizia di Stato, punto di riferimento per chi vuole approfondire temi legati alla sicurezza e alla società. Lo spazio ospiterà anche le presentazioni dei “poliziotti scrittori”, agenti che hanno scelto di raccontare le proprie esperienze e riflessioni attraverso la narrativa.