Cultura e Restauro, Cina e Italia si incontrano al Salone del Libro di Torino

Ci sarà anche la firma di un protocollo di collaborazione tra la Zhejiang University Press di Hangzhou e il Centro Conservazione e Restauro di Venaria Reale nell’intenso programma di eventi cinesi al Salone internazionale del libro di Torino. I due istituti, con il supporto operativo dell’Associazione Nuova Generazione Italo-cinese (Angi) di Torino, si impegneranno ad avviare una collaborazione accademica e editoriale pianificando congiuntamente pubblicazioni di rapporti su scavi archeologici, monografie sulle tecniche di restauro e raccolte di casi sulla conservazione del patrimonio culturale.

Restauro beni culturali

"Il restauro dei beni culturali - spiega Chen Ming, presidente dell’Associazione Nuova Generazione Italo-cinese – rappresenta un terreno di comune impegno, molto interessante per entrambe le parti. L’obiettivo è non solo favorire lo scambio di esperienze e competenze accademiche attraverso pubblicazioni, visite reciproche, seminari e conferenze, ma anche di partecipare a progetti e bandi internazionali sulla protezione e valorizzazione del patrimonio culturale".

L’appuntamento è allo stand K134 – L133 (Padiglione 2), venerdì 16 maggio alle ore 14, in occasione della cerimonia di apertura promossa dall’assessorato al Commercio di Zhejiang (Repubblica popolare cinese), in collaborazione con l’Angi e con l’attesa partecipazione di numerosi invitati, tra cui il consigliere economico Geng Xiewei del Consolato Generale Cinese di Milano e il vicesindaco della Città Metropolitana di Torino, Jacopo Suppo.

Imprese d'eccellenza

Nella stessa circostanza, è stata organizzata la presentazione di undici imprese culturali d’eccellenza della provincia di Zhejiang nei settori dell’editoria, della transazione dei diritti d’autore editoriali, del commercio dei diritti d'autore digitali, dei servizi legati ai diritti d'autore e del design dei prodotti culturali creativi.

In particolare, Huaren Technology mostrerà le tradizionali tecniche di legatura a squame di drago dei libri cinesi, in perfetta combinazione tra antiche procedure e moderne tecnologie e materiali di rilegatura.

La Zhejiang New Reading Cultural Communication Co., Ltd presenterà opere come "Yu Li Zi", in omaggio alla cultura di Liu Bowen, filosofo, poeta, stratega militare e politico del XIV secolo, conosciuto anche come il Nostradamus cinese, al quale Zhejiang e la città di Wenzhou devono gran parte della loro notorietà mondiale.

Sempre nel solco della più consolidata tradizione cinese, la Hangzhou Wanfeng Cultural and Creative Co., Ltd. illustrerà il design estetico architettonico orientale delle costruzioni a tenone e mortasa, mentre Zhu Bingren Bronzo interverrà sul tema dello sviluppo dell'arte del bronzo cinese, vista dalla prospettiva della civiltà.

Un approfondimento specifico sulle opportunità di posizionamento delle imprese europee nell'area della proprietà intellettuale in Cina verrà fornito dalla Hangzhou Xinyuyi Patent Agency Co., Ltd., con la presentazione del Polo nazionale per l'esportazione dei servizi in materia di proprietà intellettuale cinese.