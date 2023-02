Carnevale a Palazzo Cisterna sabato 25 febbraio con il Gruppo storico della Fenice

Una visita a tema carnevalesco, quella che si svolgerà a Palazzo Cisterna, sede aulica di Città metropolitana di Torino, sabato 25 febbraio con inizio alle ore 10, animata dal Gruppo storico della Fenice.

Sarà compito del gruppo storico di Pianezza accogliere ed intrattenere il pubblico raccontando come il Carnevale veniva festeggiato alla corte dei Savoia nel ‘700.

Spazio dunque alle narrazioni delle feste in costume, degli sfarzosi addobbi e dei grandiosi spettacoli pirotecnici che erano soliti chiudere i festeggiamenti a simboleggiare la forza purificatrice del fuoco prima dell’avvento della Quaresima.

Anche in questa occasione gli ambienti aulici con i soffitti a cassettoni, gli stucchi dorati, le sete alle pareti faranno da cornice ad un evento pensato e organizzato per valorizzare la sede aulica di Città metropolitana e per dare risalto alle tante realtà culturali che portano in scena tradizioni e costumi di un tempo.

Le visite a Palazzo Cisterna sono gratuite con prenotazione obbligatoria al numero 011 861 7100, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13, oppure scrivendo una e-mail all'indirizzo:urp@cittametropolitana.torino.it. La prossima visita del sabato si svolgerà il 25 marzo.