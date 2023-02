Numero unico delle emergenze, siglato protocollo di intesa tra Azienda Zero e Polizia locale di Torino

È stato presentato questa mattina in Giunta il ‘Protocollo operativo per la gestione delle chiamate’ - sottoscritto il 15 febbraio 2023 dal Comandante della Polizia Municipale per la Città di Torino, dal Direttore FF.S.C. NUE 1.1.2 per Azienda Zero Piemonte e dal Commissario Azienda Zero per Regione Piemonte - grazie al quale vengono definite le modalità operative di gestione delle chiamate di emergenza identificate dalle Centrali Uniche di Risposta NUE 112 come competenza della Polizia Municipale della Città di Torino, rendendo pienamente effettivo, nella ‘rete’ della risposta gestionale e operativa del soccorso pubblico, il ruolo di ‘Public Safety Answer Point’ di secondo livello della Sala Operativa del Corpo di Polizia Municipale della Città.

Tale implementazione consentirà di porre in essere un servizio di risposta multilingue, una maggiore rapidità degli interventi di soccorso, una razionalizzazione dei costi e delle risorse, nonché l'accessibilità al servizio da parte delle persone affette da sordità.

"La sicurezza di una comunità ha molto a che fare con la responsabilità condivisa – ha affermato l’assessora alle Politiche per la Sicurezza del Comune di Torino, Gianna Pentenero. Ogni volta che siete a conoscenza diretta o indiretta di qualcosa che possa nuocere a cose o persone, vi invitiamo a chiamare tempestivamente le Forze dell'ordine perché intervenire a poca distanza e poco tempo dopo un evento può aiutare tutti e tutte, ecco perché è importante avere dei protocolli che ottimizzano le sinergie tra enti".

La Sala Operativa del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino già dalla prima operatività del NUE 1.1.2 sul territorio metropolitano ha interagito con la Centrale Unica per le specifiche categorie di classificazione. Il 112 consente a tutti i cittadini europei di richiedere un intervento di emergenza, da telefono fisso o da cellulare, grazie a una centrale operativa in grado di smistare la richiesta al terminale adeguato.

In Piemonte, il numero unico di emergenza è presidiato dalle Centrali Uniche di Risposta di Aosta, Grugliasco e Saluzzo, nelle quali vengono convogliate le linee 112, 113, 115 e 118. All’interno della Centrale gli operatori, formati per gestire la prima risposta alla chiamata, smistano le telefonate agli enti responsabili della gestione delle emergenze.