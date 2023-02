Fiori e piante arricchiscono il Castello di Moncalieri con la kermesse di Giardino Forbito

L’Azienda Agricola RAM e il Birrificio Santa Brigida saranno le mete d’arrivo per godere di Moncalieri città nel Verde, con appuntamenti musicali e didattici mentre alcuni commercianti del Centro storico lo saranno per approfondimenti e consigli artigiani, nell’ottica di una valorizzazione trasversale del territorio.

A corollario saranno presentate alcune pubblicazioni tra cui la raccolta I racconti dell’aria, Neos edizioni e Testimoni silenziosi – Storie di alberi monumentali di Cristina Converso, Buendia Books. Lo spazio dell’arte ospiterà quest’anno la giovane artista Annalisa Bolino che proporrà un allestimento in dialogo con l’opera Melodie per gli occhi di Jenaro Melendrez Chas, in continuità con il percorso in progress di Fiorile. Non mancheranno gli interventi appassionanti dei nostri florovivaisti con le solite pillole di saggezza del maestro di Giardino Marco Gramaglia oltre agli appuntamenti musicali, tra cui quello del trio Melò Coton e l’atteso concerto del Piccolo coro Magiche voci.

Come ogni anno ritorna la Comunità Slow Food degli Impollinatori Metropolitani in collaborazione con Beesù con laboratori didattici sugli insetti impollinatori se sulle forme della natura. Sarà come sempre un percorso esplorativo che porterà a osservare il mondo con occhi nuovi.